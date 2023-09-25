Мало кто знал, что Красную Шапочку должна была играть не Поплавская: другая актриса покалечилась

Яна Поплавская редко мелькает на телеэкранах, но при этом большинство зрителей помнят актрису и всегда узнают ее в телепрограммах. Все благодаря детской роли в картине «Про Красную Шапочку». Талантливая девочка сыграла знаменитую сказочную героиню и прославилась на всю страну. Правда, первоначально создатели рассматривали другую школьницу.

Инна Веткина специально писала сценарий под звездную девочку, снявшуюся в «Буратино». Речь идет о покойной Татьяне Проценко, экранной Мальвине. В синеволосую красавицу были влюблены все мальчишки. Неудивительно, что режиссеры мечтали поработать с восходящей знаменитостью.

Накануне съемок картины «Про Красную Шапочку» с актрисой приключилась беда. Девочка каталась на велосипеде, но упала и получила серьезные травмы. Малышка сломала височную кость, ключицу и получила сотрясение. Бедняжку пришлось срочно госпитализировать. И в итоге культовая роль отошла Поплавской.