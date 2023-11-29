Мало кто знает: родителями Жигунова оказались любимые многими актеры

Фильмография Сергея Жигунова насчитывает порядка 70 проектов. Зрители знают его по блестящим ролям в картинах «Гардемарины, вперед!», «Моя прекрасная няня» и других. Но мало кто догадывается, что актерская деятельность Жигунову была предначертана с самого детства.

Будущая звезда экрана родился в Ростове-на-Дону в творческой семье. Его отец Виктор и мать Галина были хорошо известны в городе. Актеры выступали в местном Театре драмы в ДК. Постановки с их участием пользовались большим успехом у зрителей.

А вот Жигунов-младший поначалу не стремился пойти по стопам родителей. Он был очень активен в школе, много хулиганил, и даже один раз его отчислили. Интересовала будущего актера только археология, и он всерьез собирался преуспеть в этой профессии.

Кроме того, нравилась Жигунову и музыка: в ансамбле он пел и играл на гитаре. Мечты подростка изменились после того, как в город с гастролями приехал «Ленком». Игра Николая Караченцова на сцене буквально заворожила мальчика, и он задумался о поступлении в театральный вуз.