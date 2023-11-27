Мало кто знает, что моду на ремейки ввел не Бекмамбетов: режиссера уважали еще со времен СССР

Зрители жалуются, что отечественные кинематографисты погрязли в попытках обновить советскую классику. «Служебный роман. Наше время», «Джентльмены, удачи!», «Кавказская пленница!», «Человек с бульвара КапуциноК» — все эти фильмы были разгромлены критиками. Мало кто знает, что сомнительному тренду дал начало культовый режиссер.

В 2007 году Эльдар Рязанов перезапустил собственную картину «Карнавальная ночь». Продолжение получило название «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя». Мэтр собрал блестящий актерский состав: Сергей Маковецкий, Мария Аронова, Инна Чурикова, Валентин Гафт, Людмила Гурченко, Сергей Безруков.

Но даже это не спасло фильм.

Зрители не оценили одну из последних картин Рязанова. Поклонники режиссера поняли, что продолжение новогодней комедии — это лишь попытка заработать на узнаваемых образах, а потому кинолента получила крайне низкие рейтинги.