Мало кто помнит Глюкозу в детстве: была такой милой малышкой (фото)

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, стала кумиром молодежи в разгар нулевых. Однако впервые она появилась на экране задолго до своего звездного часа.

В 11 лет Наташа успешно прошла прослушивание для съемок в киножурнале «Ералаш». Она снималась в проекте Бориса Грачевского в течение нескольких лет и появилась в ряде эпизодов, среди которых «Поганки» и «Переселение душ».

Юная Наталья была самим очарованием: пухлые щечки, лучистые глаза, мягкие черты лица. Узнать в этой девочке нынешнюю гламурную звезду практически невозможно.

По признанию певицы, в эпизоде «Поганки» ей сначала отвели второстепенную роль. Однако во время работы главная исполнительница сильно разволновалась и не смогла ничего сыграть. Наташа же сумела выучить и ее текст, и свой. Грачевский увидел, что девочка держится уверенно перед камерами и сделал ее главной актрисой эпизода.

Старшая дочь певицы Лидия отчасти повторила судьбу матери. Будучи ребенком, она тоже снялась в «Ералаше».