Мало кто ожидал, но у «Ментовских войн» будет продолжение: Устюгов все разъяснил

Кто бы что ни говорил, россияне любят сериалы про полицейских. Криминальный детектив «Ментовские войны» появился на экранах в далеком 2005 году и продержался 11 сезонов. Финал картины вышел в 2018-м. И с тех пор фанаты ждут весточки от создателей, вдруг они решат продолжить приключения Романа Шилова.

Александр Устюгов отдал сериалу 13 лет, однако, по признанию актера, он предлагал закончить проект после третьего сезона. Тем не менее раз за разом начальству удавалось договориться об условиях, подходящих для артиста. После завершения картины звезду не раз спрашивали о возможном продолжении.

В интервью порталу WomanHit Устюгов рассказал, что продюсеры ведут разговоры о новом сезоне.

Вероятнее всего, «Ментовские войны» будут показывать на интернет-платформе.

Правда, спустя три года после беседы с изданием новостей о премьере все еще нет. Возможно, создатели обрадуют публику совсем скоро.