Мало кто досмотрел новый фильм «А зори здесь тихие»: непонятно, зачем вообще снимали

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» была опубликована в журнале «Юность» в 1969 году. Через два года за ее экранизацию взялся режиссер Станислав Ростоцкий. Картина не просто собрала 66 миллионов просмотров и стала лидером проката, но и вошла в классику советского кино.

В 2015 году вышла новая экранизация повести Васильева от режиссера Рената Давлетьярова. По словам создателей, картина не является новой версией фильма Ростоцкого, а просто снята по тому же первоисточнику. Однако внимательные зрители заметили сходство между двумя версиями истории.

В современном фильме, как и в советском, события идут в одном и том же порядке. В отличие от повести, на которую якобы опирались создатели нового кино. Ростоцкий опустил некоторые события из начала повести, то же самое сделали и в российском кино. Хотя в деталях картины и различались, в целом зрители признали новый фильм «А зори здесь тихие» вторичным и малоинтересным.

По мнению публики, персонажи советского кино выглядят живыми, им хочется сопереживать и следить за их судьбой. Современные же герои получились деревянными и слишком «гламурными». Многие просто не смогли досмотреть этот фильм до конца.