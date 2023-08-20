«Мало что значат»: Ярмольник публично открестился от званий и наград

Леонид Ярмольник за свою успешную карьеру сыграл более сотни ролей. При этом у популярного актера до сих пор нет звания народного или заслуженного. Но это нисколько не огорчает «свободного художника».

Артист публично открестился от званий и наград, которые ему предлагали не раз. Но Ярмольник своими принципами не поступился.

«Звания в нашей стране мало что значат», — рассказал он СМИ.

И уточнил, что регалии не прибавляют его коллегам «ни уважения, ни знака качества».

Как заметил актер, главное, чтобы соотечественники знали артиста «в лицо». В качестве примера он привел Владимира Высоцкого, заметив, что тот не был заслуженным или народным, но в представлении никогда не нуждался.

Теперь же, как отметил Ярмольник, в любом столичном театре каждый второй артист имеет звание. И от этого оно, как считает Леонид Исаакович, теряет какую-либо ценность.