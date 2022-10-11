Мало что мог себе позволить: правду о режиссере «Белого Бима...» предали огласке

Станислав Ростоцкий построил успешную карьеру режиссера. Несмотря на это, долгие годы о нем мало говорили и практически ничего не писали. Теперь же правда о том, кто снял такую картину, как «Белый Бим Черное ухо», вышла наружу.

Невестка знаменитости нашла его рукописи, которые стали основой для книги под названием «Счастье — это когда тебя понимают». Таким образом, уже после своей смерти режиссер получил возможность рассказать публике о тех жизненных испытаниях, которые ему пришлось преодолеть на своем пути.

На фоне обсуждения этого события актриса Лариса Лужина раскрыла любопытный факт из биографии знаменитости. Как оказалось, режиссер, как и многие другие его коллеги, не мог позволить себе выбирать тех артисток, с которыми ему приходилось работать. Например, так случилось во время съемок известного фильма «На семи ветрах».

Ростоцкий хотел, чтобы главную роль сыграла Нелли Корниенко, однако его вынудили взять Лужину. Художественный руководитель молодых режиссеров на киностудии имени Горького хотел, чтобы кинодел работал именно с ней. «Не выполнить его настоятельную „просьбу“ Ростоцкий не мог», — подметила актриса в беседе с изданием «Комсомольская правда ».