Маленькую шалость Луи де Фюнеса увековечили: это могло случиться только во Франции

Актер так и не узнал о том, какую честь ему оказали.

Луи де Фюнес навсегда вписал свое имя в историю мирового кинематографа. Впервые артист засветился на больших экранах лишь в 1945 году, когда ему было уже за 30. Однако звезда экрана ничуть не жалел о медленном развитии своей карьеры. Под конец жизни он и вовсе променял любимую профессию на хобби.

Француз активно снимался до тех пор, пока у него не возникли серьезные проблемы со здоровьем. После того как у Луи де Фюнеса случились два инфаркта, врачи выступили с требованием о том, чтобы он ушел из кино. Актер прислушался к просьбам медиков и переехал за город, где вел тихую и размеренную жизнь, выращивая розы.

В это сложно поверить, но артист мог сутками напролет находиться в своем саду, ухаживая за любимыми цветами. После смерти знаменитости эту его маленькую шалость увековечили, назвав сорт роз в честь знаменитого актера.