«Маленький и толстенький»: Лолита задела мужское самолюбие Цекало всего парой фраз

Сегодня у Лолиты Милявской есть блестящая сольная карьера, но начинала она свой путь к славе не одна. Вместе с ней отечественный шоу-бизнес штурмовал Александр Цекало. Пути экс-супругов и коллег давно разошлись, но артистка до сих пор периодически бросает камни в огород бывшего.

Вся страна узнала и полюбила звезд, когда те выступали в составе кабаре-дуэта «Академия». О работе в нем брюнетка вспоминает, брызгая ядом. Да и о своем партнере отзывается не совсем лестно. Всего парой фраз исполнительнице удалось ударить по самому больному, по мужскому самолюбию Цекало. Лолита заявила, что она уже и забыла о третьем муже, да ей напомнили.

«„Википедия“ напомнила, что был такой маленький и толстенький мужик», — высказалась она в адрес продюсера.

К слову, он, в отличие от Милявской, нашел счастье в личной жизни. Музыкант живет вместе с художницей Дариной Эрвин, которая младше на 30 лет.