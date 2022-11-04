Малахова и Андрееву бы погнали взашей: за что увольняли на советском ТВ

Телевидение для советских граждан было одним из основных источников информации. Поэтому руководство партии со всей серьезностью относилось не только к темам, поднимаемым в эфирах, но и к самим ведущим, которые появлялись в кадре. А уволить могли за любую провинность.

Так, руководители каналов были против чрезмерно ярких нарядов. Диктор должен был выглядеть весьма скромно и элегантно, чтобы не забирать все внимание публики. Поэтому большая часть современных ведущих осталась бы без работы, а в особенности Андрей Малахов, который известен своими эффектными костюмами и прическами.

Помимо этого, весьма строго относились и к оговоркам. Дикторам не давали и права на ошибку и сразу же увольняли, услышав неверно сказанное слово. Из-за этого правила осталась бы без работы, например, Екатерина Андреева, которая, несмотря на многолетний опыт, позволяет себе постоянные оговорки.

В целом же в дикторы брали исключительно профессиональных журналистов или актеров. Чиновники крайне внимательно следили за их работой, а если принимали решение уволить, то ведущий не мог перейти на другой канал. Он уходил с телевидения навсегда.