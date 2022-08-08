Малахов спешно покинул Москву по веской причине: вот чем занят ведущий

Уже несколько недель поклонники Андрея Малахова обсуждают слухи о его возможной эмиграции. Сообщалось, что телеведущий вместе с семьей уехал в одну из прибалтийских стран, где уже приобрел жилье. Шоумен поспешил опровергнуть сплетни, объяснив, что улетел из столицы в давно запланированный отпуск и вскоре вернется к работе. Однако задерживаться в Москве Малахов, как выяснилось, не стал.

Андрей показал фолловерам несколько снимков и видео из города Апатиты в Мурманской области. Малахов отсюда родом, и два года назад он основал на родине Центр современного искусства «Сияние». Для того, чтобы проверить, как функционирует его детище, ведущий и покинул столицу вновь. Он пригласил всех желающих на арт мастер-классы в Центр и посетовал, что мерзнет в условиях мурманского лета.

«Северный привет из Апатитов! Здесь +12 °С», — сообщил Малахов в Telegram-канале.

Центр Малахова стал первой некоммерческой организацией в Мурманской области. Телеведущий поставил целью работы развитие связей между культурными учреждениями Заполярья.