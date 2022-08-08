Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Малахов спешно покинул Москву по веской причине: вот чем занят ведущий

Малахов спешно покинул Москву по веской причине: вот чем занят ведущий

8 августа 2022 14:55
Малахов спешно покинул Москву по веской причине: вот чем занят ведущий

Шоумен сменил столицу на северный город.

Уже несколько недель поклонники Андрея Малахова обсуждают слухи о его возможной эмиграции. Сообщалось, что телеведущий вместе с семьей уехал в одну из прибалтийских стран, где уже приобрел жилье. Шоумен поспешил опровергнуть сплетни, объяснив, что улетел из столицы в давно запланированный отпуск и вскоре вернется к работе. Однако задерживаться в Москве Малахов, как выяснилось, не стал.

Андрей показал фолловерам несколько снимков и видео из города Апатиты в Мурманской области. Малахов отсюда родом, и два года назад он основал на родине Центр современного искусства «Сияние». Для того, чтобы проверить, как функционирует его детище, ведущий и покинул столицу вновь. Он пригласил всех желающих на арт мастер-классы в Центр и посетовал, что мерзнет в условиях мурманского лета.

«Северный привет из Апатитов! Здесь +12 °С», — сообщил Малахов в Telegram-канале.

Центр Малахова стал первой некоммерческой организацией в Мурманской области. Телеведущий поставил целью работы развитие связей между культурными учреждениями Заполярья.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Страшный диагноз и забвение: куда пропала Наталья Мальцева из «Квартирного вопроса» Страшный диагноз и забвение: куда пропала Наталья Мальцева из «Квартирного вопроса» Читать далее 9 августа 2022
Прячет страшный дефект: Малахов разделил печальную участь Вайкуле (фото) Прячет страшный дефект: Малахов разделил печальную участь Вайкуле (фото) Читать далее 9 августа 2022
Ввязался в драку: концерт Галкина обернулся громким скандалом Ввязался в драку: концерт Галкина обернулся громким скандалом Читать далее 9 августа 2022
Узнали все: почему Аллегрова много лет вынуждена носить парик Узнали все: почему Аллегрова много лет вынуждена носить парик Читать далее 9 августа 2022
Съемки в этом советском фильме едва не оборвали жизнь Варлей: спас Куравлев Съемки в этом советском фильме едва не оборвали жизнь Варлей: спас Куравлев Читать далее 9 августа 2022
Сын, и не один: Леонтьев впервые открыто заговорил о своих детях Сын, и не один: Леонтьев впервые открыто заговорил о своих детях Читать далее 9 августа 2022
Разделся и шокировал: народ ахнул от вида 59-летнего Зверева в плавках Разделся и шокировал: народ ахнул от вида 59-летнего Зверева в плавках Читать далее 9 августа 2022
«Бюджет и крыша над головой»: Брухунова проговорилась, зачем вышла замуж за Петросяна «Бюджет и крыша над головой»: Брухунова проговорилась, зачем вышла замуж за Петросяна Читать далее 9 августа 2022
Годами нагло врет: большую ложь хитрой Ротару разоблачили при всех Годами нагло врет: большую ложь хитрой Ротару разоблачили при всех Читать далее 9 августа 2022
Совсем не ангелы: Лазарев выдал всю гнилую изнанку шоу-бизнеса Совсем не ангелы: Лазарев выдал всю гнилую изнанку шоу-бизнеса Читать далее 9 августа 2022
Related video