Малахов сорвал с Королевой маску порядочной жены: готова была продать грязные секреты за миллионы

Когда-то звезды получали баснословные деньги за скандальные интервью и эксклюзивы. Эммануилу Виторгану заплатили за материал о новорожденной дочке 1,8 миллионов рублей, однако такие суммы – уже в прошлом. Сейчас за топовые скандалы платят не более 500 тысяч.

Наташа Королева и Тарзан предлагали Андрей Малахову взять у них эксклюзивное интервью об измене и семейной драме за 2 миллиона рублей, однако ведущий отказался.

Малахов поведал об этом в беседе с Лерой Кудрявцевой в Clubhouse.

В итоге Королева рассказала все Ксении Собчак на ее YouTube-канале. Правда, сумма гонорара умалчивается. А после этого Андрей Малахов сделал свою программу о скандальной измене, чем сильно обидел падкую до денег Наташу Королеву.