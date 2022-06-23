Малахов рассекретил последний диалог с Шатуновым: «Знаю, что не придешь»

Андрей Малахов показал свой последний диалог с Юрием Шатуновым. Соответствующей публикацией знаменитость поделился в личном Telegram-канале.

По словам популярного телеведущего, последние годы им с Шатуновым удавалось видеться на многочисленных шоу, где певец рассказывал о своей жизни. Однако из-за загруженных графиков они не всегда успевали встречаться вне студии, а в их последний диалог, который состоялся еще 23 февраля, музыкант как раз звал журналиста на свой сольный концерт, хотя и знал, что тот не сможет прийти.

«Знаю, что не придешь ко мне на сольник в Кремль 11 марта, но пригласить тебя я должен», — отметил тогда Шатунов.

Как признался Малахов, он до сих пор не может осознать, что та короткая беседа стала последней в его жизни. По мнению журналиста, певца можно смело назвать «голосом поколения» и человеком-эпохой.