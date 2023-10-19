Максимов из «Пса» не всегда был рыцарем в сияющих доспехах: не узнаете его в кадре

Сериал «Пес» радует зрителей уже не один сезон. Героический полицейский Максим Максимов со своим верным напарником по кличке Пес раскрывает преступления и передает негодяев на честный суд. Но так было далеко не всегда. Те, кто смотрел проект с первой серии, помнят персонажа Никиты Панфилова другим.

По сюжету жизнь Максимова в начале проекта резко катится по наклонной. Его бросает жена, потом он теряет работу и начинает топить свою печаль в алкоголе. В этот период он совсем не похож на того храброго правоохранителя, которого привыкли видеть зрители.

Спасает Максима от полного падения лишь то, что он получает загадочное сообщение от своего наставника. Отправившись домой к бывшему тестю, полицейский находит его мертвым, а рядом — раненую собаку. Герой берет питомца себе и называет Псом — с этого и начинается детективная история, которая покорила такое количество зрителей.