МакSим забыть не смог: фото жены Артема Колчина из «Боя с тенью» взорвало Сеть

Актер до сих пор не отпустил прошлое.

Денис Никифоров стал звездой благодаря трилогии «Бой с тенью». От Артема Колчина сходили с ума многие россиянки и мечтали о таком мужественном и уверенном красавце, как он.

Несмотря на огромную популярность у женского пола, Никифоров устроил личную жизнь далеко не сразу. В середине нулевых актер закрутил роман с певицей МакSим. Денис снимался в клипе исполнительницы на песню «Отпускаю», где ему была отведена роль мотоциклиста.

Певица сразу же понравилась Никифорову, и он спросил у нее номер телефона. Вскоре между артистами начался бурный роман. Однако их хватило ненадолго, ведь они оба, будучи лидерами по натуре, перетягивали одеяло на себя.

Через некоторое время после тяжелого расставания Денис повстречал Ирину Темрезову. Они познакомились в баре для экстремалов. Никифоров тут же принялся добиваться ее расположения, и Ирина однажды ответила взаимностью. Уже через полгода актер сделал возлюбленной предложение.

Почти каждое фото Ирины производит фурор в Сети. Поклонники Дениса отмечают, что его супруга поразительно похожа на МакSим: те же длинные каштановые волосы, такая же улыбка и черты лица. Это навело на выводы, что Никифоров до сих пор не забыл бывшую.