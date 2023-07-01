Маковецкий в «Ликвидации» должен был сыграть другую роль: волосы встанут дыбом

Многие поклонники сериала «Ликвидация» знают, что роль бывшего щипача Фимы должен был исполнить Андрей Краско. Он даже успел сняться в нескольких сценах, но во время съемок скоропостижно скончался. Режиссеру Сергею Урсуляку пришлось срочно искать ему замену и вызвать из Москвы Сергея Маковецкого.

Но на самом деле Маковецкий уже был на примете у режиссера, правда, совсем на другую роль. Урсуляк так долго не мог найти подходящую актрису на роль матери Эмика, соседа Давида Гоцмана, что задумался поменять пол этого персонажа. Вместо мамы у непутевого Эмика мог появиться заботливый папа — именно на это место режиссер метил Маковецкого.

К счастью, идеальная одесская мама нашлась в лице гениальной актрисы Светланы Крюковой, и «дядей Песей» Маковецкий не стал. Зато исполнил роль сообразительного лучшего друга Гоцмана. Результатом довольны все — и Крюкова, и Маковецкий справились со своими ролями безупречно.