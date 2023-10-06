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Макияж меняет Стриженову до неузнаваемости: увидите фото и глазам не поверите

6 октября 2023 07:30
Макияж меняет Стриженову до неузнаваемости: увидите фото и глазам не поверите

Косметика творит чудеса.

Публичность вынуждает Екатерину Стриженову тщательно следить за собой. Но уловки, к которым прибегает знаменитость, дают посредственный результат. Все, кроме одной.

Телеведущая, чтобы сохранить себя молодой и красивой, использует сразу несколько хитростей. Например, в надежде остановить время она регулярно протирает лицо кубиками льда. И не отказывается от достижений современной косметологии. В одном из интервью звезда рассказала, что раз в полгода делает уколы красоты. К тому же в будущем, когда дела будут совсем плохи, Екатерина согласится лечь под нож хирурга.

И хейтеры не сомневаются, что пластика ей точно понадобится. Пока 55-летняя Стриженова меняет себя до неузнаваемости при помощи макияжа. В социальных сетях есть кадры, на которых ведущая запечатлена без грима. Естественной красотой она уже, увы, не блещет.

Макияж меняет Стриженову до неузнаваемости: увидите фото и глазам не поверите
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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