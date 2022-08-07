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Макарская раскрыла главную ошибку брошенных жен: муж ни при чем

7 августа 2022 16:18
Макарская раскрыла главную ошибку брошенных жен: муж ни при чем

Артистка рассказала, где искать врага.

Виктория Макарская больше 20 лет счастлива в браке и дает советы другим женщинам, как поддерживать домашний очаг. Говоря об изменах со стороны мужей, певица примерила на себя подобную ситуацию и отметила важный момент:

«Я бы сделала все возможное, чтобы понять, почему от меня ушел мужчина. Почему он мне изменил. У женщин есть одна колоссальная ошибка — искать врага, виноватого в том, что все так плохо.

Свекровь — дрянь, не повезло; муж — кобель, не повезло; подруга — сволочь, предала, мужика увела… А у меня нет внешних врагов среди людей. Враг сидит в нас».

У Виктории есть показательный пример — собственные родители. Ее отец ушел от матери, но певица винила в распаде семьи не его, а их полную несовместимость и скоропалительное решение пожениться без благословения старших.

«Когда брак строится на фундаменте из дерьма и когда брак строится на фундаменте из камня, совершенно неважно, какая у людей внешность, социальное положение, сколько у них денег», — объяснила Макарская в передаче «Он и она».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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