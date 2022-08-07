Макарская раскрыла главную ошибку брошенных жен: муж ни при чем

Виктория Макарская больше 20 лет счастлива в браке и дает советы другим женщинам, как поддерживать домашний очаг. Говоря об изменах со стороны мужей, певица примерила на себя подобную ситуацию и отметила важный момент:

«Я бы сделала все возможное, чтобы понять, почему от меня ушел мужчина. Почему он мне изменил. У женщин есть одна колоссальная ошибка — искать врага, виноватого в том, что все так плохо. Свекровь — дрянь, не повезло; муж — кобель, не повезло; подруга — сволочь, предала, мужика увела… А у меня нет внешних врагов среди людей. Враг сидит в нас».

У Виктории есть показательный пример — собственные родители. Ее отец ушел от матери, но певица винила в распаде семьи не его, а их полную несовместимость и скоропалительное решение пожениться без благословения старших.