Макарская раскрыла главную ошибку брошенных жен: муж ни при чем
Артистка рассказала, где искать врага.
Виктория Макарская больше 20 лет счастлива в браке и дает советы другим женщинам, как поддерживать домашний очаг. Говоря об изменах со стороны мужей, певица примерила на себя подобную ситуацию и отметила важный момент:
«Я бы сделала все возможное, чтобы понять, почему от меня ушел мужчина. Почему он мне изменил. У женщин есть одна колоссальная ошибка — искать врага, виноватого в том, что все так плохо.
Свекровь — дрянь, не повезло; муж — кобель, не повезло; подруга — сволочь, предала, мужика увела… А у меня нет внешних врагов среди людей. Враг сидит в нас».
У Виктории есть показательный пример — собственные родители. Ее отец ушел от матери, но певица винила в распаде семьи не его, а их полную несовместимость и скоропалительное решение пожениться без благословения старших.
«Когда брак строится на фундаменте из дерьма и когда брак строится на фундаменте из камня, совершенно неважно, какая у людей внешность, социальное положение, сколько у них денег», — объяснила Макарская в передаче «Он и она».