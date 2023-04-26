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Киноафиша Статьи Макаров из «Кадетства» отказался от дочери: она выросла его копией (фото)

Макаров из «Кадетства» отказался от дочери: она выросла его копией (фото)

26 апреля 2023 20:00
Макаров из «Кадетства» отказался от дочери: она выросла его копией (фото)

ДНК-тест был лишним.

Александра Головина до сих пор помнят по роли Макарова из сериала «Кадетство». Также он известен по «Ералашу», где блистал в начале своего творческого пути.

Карьера артиста складывается успешно, а вот о личной жизни этого сказать нельзя. До сих пор у 34-летнего актера нет семьи, но есть маленькая дочь. Мать девочки — гример Светлана Белогурова. Она познакомилась с Головиным на съемках фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы». Их роман был бурным и скоротечным. Белогурова забеременела, и эта новость поначалу обрадовала Александра.

Однако после рождения девочки, которую мать назвала Оливией, Головин стал отрицать свое отцовство и не хотел платить алименты. Чтобы добиться справедливости, Белогурова отправилась на телешоу и рассказала о ситуации на всю страну.

Макаров из «Кадетства» отказался от дочери: она выросла его копией (фото)

В итоге Головина принудили сделать ДНК-тест, который подтвердил его родство с Оливией. Впрочем, процедура была излишней, ведь девочка растет копией Александра. У Оливии папина улыбка, его черты лица и его светлые волосы. Однако Головина это сходство ничуть не трогает. Он по-прежнему не принимает участия в ее воспитании.

Фото: Кадр из сериала «Кадетство», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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