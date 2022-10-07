Людмила Прокофьевна добралась до Голливуда: зрители глазам не поверили

45 лет назад состоялась премьера фильма «Служебный роман». Образ Людмилы Прокофьевны в неизменных коричневых костюмах, в больших очках и без капли макияжа стал нарицательным. Чиновницы и начальницы разного ранга всеми силами стремились броско одеваться, чтобы не ассоциироваться с героиней Алисы Фрейндлих.

А вот в Голливуде Людмила Прокофьевна, по всей видимости, стала объектом для вдохновения и подражания. По крайней мере, именно с советским персонажем сравнили образ Брэда Питта, в котором он появился в этом году перед поклонниками в рамках промо-кампании кинопремьеры в Берлине. На красную дорожку секс-символ Америки вышел в летнем коричневом костюме из легкого жакета и короткой юбки. Цвет наряда гармонировал с розовой рубашкой Питта. Зрители даже сначала глазам не поверили, пока не убедились, что перед ними точно звезда.