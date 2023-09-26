Люди заметили странность в поведении Дубовицкой: посудите сами

Уже не первый год продолжаются скандалы с участием Регины Дубовицкой. Все началось еще в нулевых, когда ее шоу стали стремительно покидать юмористы. Комики обвиняли звезду в том, что им платили непозволительно мало, а отношение ко всем работникам «Аншлага» было ужасным. Сама ведущая продолжает стоять на своем: обиженные бывшие сотрудники стремятся ее оклеветать. Но публика видит все. Пользователи Сети честно поделились своим мнением о Дубовицкой.

Большинство зрителей «Аншлага» считают, что Регине Игоревне на этом шоу вообще нечего делать. В отличие от артистов, она шутит совсем не смешно и топорно, а ее подводки к номерам только портят впечатление.

Фанаты давно замечали, что Дубовицкая ведет себя высокомерно и заносчиво. А ее попытки приписать себе славу известных юмористов только отталкивают поклонников. Звезду сравнивают с бабой-ягой и считают виновницей всех конфликтов на шоу.