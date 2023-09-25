Люди заметили странность на фото новорожденного сына Кожевниковой: присмотритесь

Не успели фанаты прийти в себя от новости о том, что Мария Кожевникова снова беременна, как она уже родила. Радостным событием артистка поделилась в социальных сетях, опубликовав снимок нового члена семьи.

Вместе с мужем Евгением Васильевым звезда «Универа» воспитывает троих сыновей — Ивана, Максима и Василия. Поклонники надеялись, что в этот раз блондинка, наконец, получит комплимент от Бога и станет мамой дочки. Но, кажется, их ожидания не оправдались.

Знаменитость ни словом не обмолвилась про пол своего четвертого ребенка, но голубая бирка на его руке говорит сама за себя. При этом подписчики обратили внимание и на другую деталь. Люди заметили странность, которая наталкивает на мысль о том, что актриса родила гораздо раньше.