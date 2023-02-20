«Люди, вы нормальные?»: россияне жутко поссорились из-за новорожденного ребенка Орловой

О том, что экс-звезда «Блестящих» очень хочет второго ребенка и с нетерпением ждет его появления, она рассказала на всю страну в программе «Звезды сошлись». Но когда долгожданное чадо появилось на свет, многие заподозрили неладное.

Ольга Орлова родила дочь Аню 6 февраля. В соцсетях счастливая мама с гордостью демонстрирует малышку, купленные для нее вещи и спрашивает у подписчиков совета. Среди поклонников артистки нашлись те, которые начали обвинять ее в фейковой беременности.

«Оля не выглядит, как рожавшая мать, судя по ее состоянию и внешности», — написала одна женщина.

Другие уверяли, что ребенок слишком большой для новорожденного (то есть, некоторое время провел с настоящей — суррогатной — мамой). Третьи и вовсе обвиняли исполнительницу в демонстрации накладного живота.

Защищать артистку кинулись преданные фанаты. «Люди, вы нормальные? Какая разница вам, как родила или не родила. Вам что, своей жизни мало?» — возмутилась одна подписчица. Другая и вовсе стала высмеивать горе-экспертов: «Так, а где комментарии, что слишком живот плоский после родов, у тети Зины с соседнего подъезда за 15 лет не ушел, а тут через неделю. Ну все, точно накладной был».