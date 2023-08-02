Люди в ужасе: недавно родившая Ковальчук разделась для фото

Экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук недавно во второй раз стала мамой. Чуть больше месяца назад у них с Алексеем Чумаковым родилась дочь Алисия. Однако певица уже осмелилась опубликовать фото в одном только нижнем белье, чем шокировала своих поклонников.

Дело в том, что звезда выглядит просто потрясающе: она осталась такой же тонкой и стройной, какой была до беременности. И это при том, что, по собственному признанию, Юлия Ковальчук поправилась во время беременности на 14 килограммов. Правда, десять из них она сбросила почти сразу, а вот от оставшихся звезда старается избавиться. Судя по фото, это прекрасно ей удается.

Поклонники завалили певицу восторженными комментариями и вопросами о том, как ей удалось так быстро восстановить шикарную фигуру. Она ответила, что просто прислушивается к себе и пока даже не занимается спортом.