Люди ужаснулись при виде постаревшего «лесника»: что с ним приключилось

Актер Олег Штефанко прославился еще в молодости, сыграв в картине «В поисках капитана Гранта». Белокурого красавца сразу заметили зрители. Но после переезда в США карьера артиста надолго встала на паузу.

Триумфальное возвращение случилось только в нулевых. Актер сыграл ряд ролей второго плана, после чего появился в сериале «Лесник», который остается популярным и сегодня.

Картину до сих пор частенько крутят по телевидению. В ней артист молод и бодр, но в реальной жизни дело обстоит иначе. Олегу Штефанко уже 63 года, и за последние несколько лет он сильно постарел. Зрители поражаются: по телевизору он красавец, а в интервью — настоящий старик.

Судьба актера была непростой: конфликты с театральным начальством, потеря работы, вынужденный переезд. Все это не могло не сказаться на внешности артиста. Впрочем, любви зрителей это не умаляет.