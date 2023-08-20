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Люди сочувствуют Дане Борисовой после того, как увидели фото ее перекроенного живота

20 августа 2023 13:30
Люди сочувствуют Дане Борисовой после того, как увидели фото ее перекроенного живота

Хейтеры не оправдали надежд знаменитости.

Дана Борисова отправилась в Турцию. Телеведущая щеголяет по пляжу в бикини и совсем не стесняется своей внешности.

В социальных сетях блондинка опубликовала новые фотографии, на которых показала неидеальное тело. Знаменитость подразнила злостных комментаторов, предположив, что сейчас те начнут с пеной у рта обсуждать ее целлюлит. Но неожиданно получила совсем другую реакцию.

В прошлом году звезда дважды ложилась под нож хирурга, чтобы избавиться от лишнего веса. Борисова сделала липосакцию, но ее результат надежд не оправдал.

Перекроенный живот Даны выглядит удручающе: он дряблый и «волнистый» — стальным прессом тут даже не пахнет. Увидев такую картину, люди начали сочувствовать теледиве, подбадривая ее и оставляя комплименты.

«Прекрасная у тебя фигура», «Хороша, красотка», «Идеальных не бывает. Вы шикарно выглядите», — написали фолловеры под постом.

Люди сочувствуют Дане Борисовой после того, как увидели фото ее перекроенного живота
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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