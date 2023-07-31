Люди ошибались насчет Маслякова: Галустян впервые раскрыл, почему «скатился» КВН

Много лет КВН был одним из самых популярных шоу на телевидении. До появления многочисленных ситкомов и юмористических передач он собирал у экранов всех зрителей страны, но в начале нулевых интерес к КВН стал стремительно падать. Многие обвиняли в этом бессменного ведущего и главу Международного союза КВН Александра Маслякова. Но Михаил Галустян раскрыл правду. Он поделился подробностями во время интервью Надежде Стрелец.

Долгие годы КВН служит поставщиком юмористов на ТВ. Сегодня практически все сценаристы комедийных шоу и сериалов, продюсеры и другие люди, занятые в этой сфере, являются выходцами из «Клуба веселых и находчивых». Но в определенный момент сцена КВН перестала выпускать новых звезд.

По словам комика, еще в 1998 году КВН стал менять формат и переходить на рельсы шоу-бизнеса. Именно это и разрушило формат шоу. Галустян рассказал, что раньше старые команды непременно обучали новичков, передавали им свой опыт и навыки. Но с ростом популярности они уже не могли посвящать свое время наставлению молодых команд. Участники КВН ездили на гастроли, давали по 200 концертов в год, а молодые команды росли сами по себе.