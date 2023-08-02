Люди ахнули, увидев новый снимок Деревянко: преображение может взбудоражить

Павел Деревянко обожает дразнить публику экстравагантными нарядами. Недавно артист переплюнул самого себя и предстал в неожиданном образе — даже видавшие виды зрители потеряли дар речи.

В своих соцсетях актер выложил снимок, на котором он перевоплотился в представителя африканского племени. Деревянко измазал кожу темной краской, соорудил на голове непонятный чуб, надел деревянные бусы и леопардовый верх. Подписчики были ошеломлены этим зрелищем. Они привыкли видеть кумира в разных образах, но это что-то абсолютно новенькое.

«Огонь, эфиоп из „Жмурок“», «Арабчонок ты наш», " Суперобраз«, «Вылитый Баклажан», — написали фолловеры артиста.

Павел, как известно, поклонник не только эпатажных образов, но и пластической хирургии. Деревянко не скрывает, что делал себе микроботокс для разглаживания морщин на лбу. Также для борьбы с сединой и облысением актер обратился к курсу мезотерапии. Кроме того, специалисты полагают, что он скорректировал форму подбородка с помощью филлеров.