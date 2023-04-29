Любой матери было бы стыдно: что известно о дочери Амины из «Дня рождения Буржуя»
Успех родителей она вряд ли повторит.
После выхода серила «День рождения Буржуя» вся страна обсуждала роман главных актеров картины. Ирина Апексимова, сыгравшая Амину, и Валерий Николаев, исполнивший роль Буржуя, в реальности были супругами. В их браке родилась дочь Дарья, которая пошла по стопам родителей.
Наследница актеров служит в театре и играет в кино. Чтобы избежать ассоциаций с родителями, она взяла фамилию прабабушки и стала Авратинской.
Дарья была проблемным подростком. Учеба давалась ей с огромным трудом — родители буквально умоляли ее закончить школу. Матери приходилось постоянно краснеть из-за дочери.
«Не знаю, как она все это терпела? Сколько раз ей приходилось стыдиться своей дочки!» — призналась Дарья.
Но Авратинская не потерялась в этой жизни. Благодаря влиянию и связям Апексимовой Дарья стала получать главные роли в спектаклях. Однако дальнейшие попытки Ирины Викторовны продвинуть дочь вышли ей боком. Некоторые режиссеры даже не стали рассматривать кандидатуру Дарьи для своих театров, несмотря на просьбы Апексимовой.
Сегодня 29-летняя Дарья служит в Театре на Таганке, которым руководит ее мать. Общественность продолжает критиковать Авратинскую — теперь ее называют бесталанной актрисой, получающей роли по блату. Апексимова до сих пор испытывает стыд за дочь.
Впрочем, Дарья продолжает свою карьеру и не собирается уходить из профессии. Кстати, внешне она поразительно похожа на свою мать.