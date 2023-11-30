Любовником Кустинской был супруг Фатеевой: о таком муже в СССР мечтали все

Наталья Кустинская в молодости свела с ума не одного мужчину. Не пощадила актриса даже мужей своих подруг. Была в ее личной жизни одна некрасивая история.

Главный секс-символ советского кино запала в душу летчику Борису Егорову. Тогда он был женат на Наталье Фатеевой, да и блондинка носила обручальное кольцо. Но парочка наплевала на моральные устои — артистка и Герой СССР стали любовниками.

Однако настал момент, когда возлюбленные решили, что тайной интрижки на стороне им мало. Знаменитости захотели узаконить свои отношения. Ради новой избранницы Егоров оставил Наталью Николаевну.

Для обоих этот брак стал третьим, но не последним. Супруги прожили вместе 19 лет, которые, по уверению Кустинской, были невероятно счастливыми. После развода с летчиком она выходила замуж еще трижды, а тот впоследствии отправился в ЗАГС вместе с Татьяной Вураки, не имеющей к кинематографу никакого отношения.