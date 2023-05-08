Любовник сломал карьеру: где живет и как выглядит красотка Рита из «Танцора диско»

«Танцор диско» уже давно стал классикой индийского кино. Картина произвела огромное впечатление и на советских зрителей, которые до сих пор отлично помнят главных актеров. Роль Риты исполнила Ким Яшпал, для которой эта работа стала самой яркой.

Актриса завершила свою карьеру в начале 90-х, когда пребывала на пике славы. Причиной ее исчезновения с экранов стал ее партнер Дэнни Дензонгпа. Их роман вспыхнул еще в конце 70-х, когда Яшпал работала моделью.

Дэнни помогал своей возлюбленной получать роли в перспективных проектах. Так Ким снялась в ужастике «Однажды ночью», затем в ленте «Судьба». Потом последовал «Танцор диско», ставший культовым.

Однако отношения с Дензонгпой дали трещину.

После расставания с ним Ким резко перестала получать роли — нет сомнений, что Дэнни приложил руку к карьерному краху Яшпал.

Сегодня жизнь Ким окутана тайной. По некоторым данным, у нее есть две муж и две дочери. Яшпал живет в Мумбае и частенько получает послания от российских фанатов. Так, один из поклонников подарил актрисе ее карандашный портрет и поделился этой новостью в своих соцсетях. Презент обрадовал и даже удивил Яшпал, ведь на родине о ней все позабыли.

Ким до сих пор выглядит потрясающе. У нее гладкая кожа, роскошные волосы и стройная фигура. Время не властно над индийской звездой.