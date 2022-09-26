Любовница врага народа: этого о советской миссис Хадсон не знал никто

Рину Зеленую знает, наверное, каждый, кто любит советское кино: черепаха Тортила, миссис Хадсон, домработница из «Подкидыша» и еще десятки знаменитых и известных ролей. А вот о личной жизни Екатерины Васильевны (именно так Зеленую звали по паспорту) знали лишь самые близкие.

В начале 1930-х актриса, тогда еще не помышлявшая о большом кино, отчаянно влюбилась в знаменитого советского журналиста и разведчика Михаила Кольцова. Когда артистка встретила его, он уже был женат на своей коллеге Елизавете Ратмановой и к тому же состоял в близких отношениях с видной немецкой коммунисткой Марией Остен.

Долго эти отношения не продлились, потому что Зеленая не выдержала ни постоянных отлучек Кольцова, ни его поездок к другим женщинам. Поэтому через некоторое время они расстались, а вскоре после этого Кольцова арестовали по обвинению в антисоветской деятельности и шпионаже. В итоге герой войны в Испании и самый известный на тот момент журналист страны был расстрелян в феврале 1940 года.

Актрисе в итоге повезло: отношения с «врагом народа» ей никто не припоминал, поэтому это не отразилось ни на кинокарьере, ни на личной жизни. Но память о пламенном журналисте жила в ней еще очень долго.