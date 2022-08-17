Любовь с первой встречи: что известно об отношениях Малышевой с «тайным» мужем

Елена Малышева очень бережно относится к семье и редко посвящает посторонних в детали личной жизни. Лишь немногие знают, что в этом году Елена с мужем готовятся отметить 35-ю годовщину со дня свадьбы. Аспирант из Томского медицинского института Игорь Малышев увидел Елену в коридоре лаборатории и сразу же влюбился.

К этому времени в семье за Еленой закрепилась слава «старой девы»: к 25 годам за ее плечами не было ни одного серьезного романа. Как вспомнила она в передаче Киры Прошутинской «Жена. История любви», отец советовал ей не демонстрировать мужчинам обширный интеллект, прикидываясь глупенькой. Но Елена это предложение отвергла. Она объективно не считала себя красавицей, однако гордилась успехами в медицинском ВУЗе.

Малышев по достоинству оценил все качества избранницы и уже через несколько месяцев после знакомства сделал ей предложение. Игорь заявил, что хочет, чтобы именно Елена воспитала двух его сыновей. Та взяла время подумать и на следующий день сообщила, что готова стать приемной матерью для мальчиков. Но выяснилось, что Малышев неудачно выразился и имел в виду детей, которых еще только планирует завести с женой. В 1987 году они поженились, и мечта Игоря сбылась — в их браке родились двое сыновей.

Малышев редко появляется на публичных мероприятиях, но не из-за того, что теледоктор держит его в тайне от поклонников. Просто его работа не связана с шоу-бизнесом: Игорь занимается клеточными биотехнологиями в Московском медико-стоматологическом университете.