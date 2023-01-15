Любовь к русской стоила звезде Голливуда полмиллиарда: как она выглядит (фото)

Мэл Гибсон женился на артистке Робин Мур в 1980 году. Знаменитости считались одной из образцовых пар Голливуда, а в многочисленных интервью артист не скрывал своих чувств к избраннице. Однако спустя почти 30 лет совместной жизни Гибсон решил расстаться со своей возлюбленной.

Причиной размолвки стал его роман с русской пианисткой Оксаной Григорьевой. Мур не стала терпеть измены мужа, поэтому подала на развод. А так как между супругами был заключен брачный договор, то все имущество они разделили поровну.

В итоге весь бракоразводный процесс, по данным СМИ, обошелся артисту почти в 500 миллионов долларов. В течение долгого времени он не сходил с первых полос американских СМИ, и вся страна обсуждала только его личную жизнь. При этом роман с Григорьевой не оказался для знаменитости счастливым. Спустя год они расстались и больше не поддерживают отношения.