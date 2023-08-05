Любовь и правда есть: Аверину и Куликовой больше нечего скрывать

Российский актер Максим Аверин — один из главных сердцеедов отечественного кинематографа. В брутального мачо готова влюбиться каждая вторая женщина, причем таинственное молчание артиста о своей личной жизни еще больше распаляет дам. Но у нежелания Максима Аверина говорить о делах сердечных есть и другая сторона.

Из-за этого ему нередко приписывают романы с партнершами по съемочной площадке. Так, одной из возможный пассий называли Марию Куликову, с которой они вместе снимались в «Склифосовском». И актриса призналась, что любовь между ней и Максимом Авериным действительно есть. Большая, сильная, но абсолютно платоническая.

Актеров связывает настоящая крепкая дружба, в которой нет места романтическим переживаниям. Мария Куликова отметила, что такие отношения для нее более ценные, так как подобные чувства не могут испариться, они с годами только крепнут.