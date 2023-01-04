Любимой народом Леди Бомж 50 лет: глядя на ее фото, вы откажетесь в это верить

Ирина Лачина прославилась на всю страну в начале 2000-х, когда приняла участие в сериале «Леди Бомж». Необычная история сразу же прославила артистку и сделала ее народной звездой, что и стало поводом для выпуска продолжения сериала.

После «Леди Босс» Лачина продолжила сниматься в кино и сериалах, но не старалась принимать все предложения режиссеров. Она подходила весьма избирательно к новым проектам, концентрируя свое внимание на театральной сцене. Так, в течение нескольких лет она служила в труппе Оптимистического театра, а сегодня ее можно увидеть в спектаклях Театра комедии.

О своей жизни Лачина рассказывает в социальных сетях. Она регулярно делится с подписчиками снимками, которые не остаются без внимания поклонников. При этом фанаты отмечают, что Лачина, которая в этом году встретила 50-летие, поражает их не только своим талантом, но и внешним видом. Как уверены поклонники, артистка выглядит значительно моложе своих лет и отличается яркой красотой и привлекательностью.