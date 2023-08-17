Любимого актера Михалкова ненавидят многие коллеги: его поведение вызовет праведный гнев

Никита Михалков редко рассказывает о своих отношениях с отечественными актерами. Однако в исключительных случаях он не скупится на комплименты. И, как оказалось, любимым артистом постановщик считает Олега Меньшикова.

По словам режиссера, именно Меньшиков — один из немногих российских артистов, который может исполнить любую роль и любую эмоцию на экране. Ему одинаково хорошо удаются все персонажи, что не может не удивлять.

«Дар невероятной легкости перехода от одного состояния в другое с потрясающей органикой и легкостью», — так постановщик описал работу с Меньшиковым в разговоре со СМИ.

Однако далеко не все коллеги разделяют восторг Михалкова. Большинство российских артистов открыто ругают Меньшикова, а причина недовольства — его работа в театре Ермоловой. Как отмечают звезды сцены, актер переходит все границы, безнаказанно увольняет подчиненных и считает, что учреждение принадлежит полностью ему.

«Он не просто не отвечает нам, не просто не здоровается, он поворачивается спиной», — рассказали о поведении Меньшикова артисты труппы.

В итоге недоброжелателей у знаменитости становится только больше. Множество актеров отказываются здороваться с Меньшиковым и не хотят сотрудничать с ним, пока он не изменит отношение к своим подчиненным.