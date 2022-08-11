Любимицы Винер не афишируют: что известно о детстве сестер Авериных

Юные сестры Дина и Арина Аверины за считанные годы смогли построить головокружительную карьеру в сфере художественной гимнастики. Легендарная тренер Ирина Винер не скрывает, что девочки являются ее фаворитками. На Олимпийских играх в Токио Дина завоевала серебряную медаль. Но немногие из фанатов гимнасток догадываются, что им было с самого детства предначертано стать звездами спорта.

Аверины родились в небольшом городе Заволжье в Нижегородской области. Отец девочек занимался баскетболом, а мать в юности строила карьеру в художественной гимнастике. Этим видом спорта занималась и старшая сестра спортсменок — Полина, которая даже некоторое время входила в состав сборной России. Впоследствии она переквалифицировалась в тренеры, вышла замуж и стала жить на два города — Дубай и Москву.

Но в детстве близняшки мечтали быть как старшая сестра, пропадая на ее тренировках. Поэтому мама и попросила зачислить девочек в секцию, когда им было всего 4 года. Даже в таком юном возрасте они демонстрировали по-настоящему спортивный характер, раз за разом повторяя неподдающиеся им поначалу элементы. И если в детстве гимнастки соперничали друг с другом, то с возрастом научились работать в команде. Тем более что блистают они по-разному: в то время как Дине легко поддаются булавы и обруч, Арина мастерски владеет мячом и лентой.