Любимицу СССР включили в список самых некрасивых женщин: россияне в ужасе

Российские актрисы заслуженно считаются одними из самых красивых в мире. Но и среди них журналисты зачем-то пытаются отыскать тех, кого можно назвать дурнушками.

И вот совсем недавно был опубликован «Топ самых некрасивых актрис России», на вершине которого оказалась латышская артистка Яна Сексте — первая жена звезды «Стиляг» Максима Матвеева.

Кроме Сексте, в десятку «антикрасавиц» вошли народная артистка России Татьяна Васильева, звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова, Ирина Горбачева («Аритмия»), дочь Никиты Михалкова Анна, признанный мастер комедий Олеся Железняк, Яна Троянова из фильмов «Жить» и «Волчок».

Оказались там и три актрисы с одинаковым именем Алиса, но с разными звездными фамилиями — Гребенщикова, Хазанова и Фрейндлих. Именно попадание Алисы Бруновны в список «некрасивых» вызвало настоящий гнев у ее поклонников. «Как можно Фрейндлих в этот список занести?» — во всеуслышание возмутились они.