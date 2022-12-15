Любимца советских женщин забыли в доме престарелых: поплатился за свои ошибки

После ролей в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Человек-амфибия», «Соломенная шляпка» у Михаила Козакова появилось множество поклонниц. Любвеобильному актеру внимание женщин доставляло удовольствие. Отрицательное обаяние Михаила гипнотически действовало на противоположный пол.

Официально в браках Козаков был пять раз. Первой супруге, подарившей ему двоих детей, актер напропалую изменял. Союз со второй женой, грузинкой Медеей Берелашвили, продлился всего год — женщина забрала их общую дочку и уехала из Москвы в Тбилиси. Третья супруга Регина Быкова мирилась с неверностью мужа на протяжении 18 лет, пока не уехала в поисках лучшей жизни в Америку.

Ошарашенный таким поступком супруги Михаил нашел утешение в объятиях молодой актрисы Анны Ямпольской. За 14 лет в браке они воспитали двоих детей. Пятая супруга артиста Надежда Седова была на 47 лет младше. Брак продержался всего 4 года, а развод происходил в суде: Козаков обвинил жену в попытке присвоить его столичную квартиру.

Наказанием за ошибки молодости и неверность стало одиночество Михаила. В 2010 году у него нашли неоперабельный рак легких. Свои дни он закончил через год в израильском частном пансионате для престарелых.