Любимая женщина Абдулова возненавидела чужого ребенка: от правды волосы дыбом

Александр Абдулов души не чаял в актрисе Татьяне Пельтцер. Артисты были нежно привязаны друг к другу и пронесли эти теплые чувства через годы. Но не ко всем Татьяна Ивановна была так благосклонна, как к Абдулову.

Однажды Пельтцер невзлюбила Наталью Селезневу. Будущей звезде комедии «Иван Васильевич меняет профессию» на тот момент исполнилось всего 6 лет. Маленькую Селезневу утвердили на роль в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер» по сценарию Агнии Барто. Кандидатуру Натальи утвердила сама поэтесса, и спорить с ней никто не осмелился.

Однако из-за этого решения пришлось менять другую актрису, а именно Пельтцер. Изначально ей досталась роль бабушки маленькой героини. Наташа увидела актрису на съемочной площадке и наивно спросила, кто она. Татьяна Ивановна представилась ее бабушкой, чем сильно напугала Селезневу. Юная актриса сказала, что у нее уже есть бабушка.

Из-за этого пустяка Пельтцер заменили на Валентину Сперантову. Татьяна Ивановна взъелась на маленькую Селезневу и пронесла ненависть к ней до самой смерти. Она так и не простила актрисе того, что однажды по ее вине лишилась роли.

Поклонники Пельтцер были ошарашены этим откровением Селезневой. Добрая и душевная экранная бабушка оказалась злопамятной женщиной, возненавидевшей чужого ребенка.