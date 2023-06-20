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Любимая женщина Абдулова возненавидела чужого ребенка: от правды волосы дыбом

20 июня 2023 06:30
Любимая женщина Абдулова возненавидела чужого ребенка: от правды волосы дыбом

Взъелась на маленькую девочку.

Александр Абдулов души не чаял в актрисе Татьяне Пельтцер. Артисты были нежно привязаны друг к другу и пронесли эти теплые чувства через годы. Но не ко всем Татьяна Ивановна была так благосклонна, как к Абдулову.

Однажды Пельтцер невзлюбила Наталью Селезневу. Будущей звезде комедии «Иван Васильевич меняет профессию» на тот момент исполнилось всего 6 лет. Маленькую Селезневу утвердили на роль в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер» по сценарию Агнии Барто. Кандидатуру Натальи утвердила сама поэтесса, и спорить с ней никто не осмелился.

Любимая женщина Абдулова возненавидела чужого ребенка: от правды волосы дыбом

Однако из-за этого решения пришлось менять другую актрису, а именно Пельтцер. Изначально ей досталась роль бабушки маленькой героини. Наташа увидела актрису на съемочной площадке и наивно спросила, кто она. Татьяна Ивановна представилась ее бабушкой, чем сильно напугала Селезневу. Юная актриса сказала, что у нее уже есть бабушка.

Из-за этого пустяка Пельтцер заменили на Валентину Сперантову. Татьяна Ивановна взъелась на маленькую Селезневу и пронесла ненависть к ней до самой смерти. Она так и не простила актрисе того, что однажды по ее вине лишилась роли.

Поклонники Пельтцер были ошарашены этим откровением Селезневой. Добрая и душевная экранная бабушка оказалась злопамятной женщиной, возненавидевшей чужого ребенка.

Фото: кадры из фильмов «Свадьба с приданым» (1953) и «Алёша Птицын вырабатывает характер» (1953), GlobalLookPress
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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