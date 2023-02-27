Любимая девочка Стивена Кинга выросла: узнать ее невозможно (фото)

19-летняя Милли Бобби Браун уже вписала свое имя в историю кинематографа и стала одной из самых востребованных молодых актрис. Когда-то девочку заметил Стивен Кинг, и после этого ее жизнь навсегда изменилась.

Знаменитый писатель увидел юную артистку в одном сериале и выразил свое восхищение ее игрой. Поэтому, когда шоураннеры «Очень странных дел» искали кого-то на роль Одиннадцати, их внимание быстро привлекла эта маленькая британка.

Популярность сериала принесла Милли многочисленных фанатов и вместе с этим немало злопыхателей. Впрочем, девочка не стала поддаваться влиянию критиков и решила дальше продолжать свою творческую карьеру. Однако слава и внимание публики сыграли с ней злую шутку. Похоже, что молодая актриса стала чувствовать себя неуверенно и изменила свой образ до неузнаваемости. Теперь она выглядит как взрослая девушка, скрывающая свою природную красоту за толстым слоем макияжа, а наряды юной звезды кажутся ее поклонникам слишком взрослыми.