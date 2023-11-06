Любимая актриса Рязанова всю жизнь обижалась на режиссера: дело вот в чем

Дебютом в кино для Светланы Карпинской стала лирическая комедия «Девушка без адреса». Артистка, у которой даже не было профессионального образования, смогла очаровать своим талантом Эльдара Рязанова, а после этого начала строить карьеру, оказавшись сразу на втором курсе ЛГИТМиКа.

Так, зрители видели ее в лентах «И вот пришел Бумбо...», «Сладкая женщина» и других работах. Публика любила артистку, а режиссеры приглашали в свои проекты. Однако долгие годы Карпинская таила обиду на Эльдара Рязанова, который и сделал ее звездой.

Дело в том, что Рязанов после первого опыта больше не приглашал артистку в свои фильмы.

Он осыпал Карпинскую комплиментами, однако так и не смог предложить ей ни одну роль. И такое отношение очень обижало звезду экрана, которая долго не могла простить постановщика. Она так и не смогла понять, почему Рязанов не хотел с ней работать, и считала, что причина в ее способностях и внешности.