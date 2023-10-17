Любила Кончаловского, встречалась с Михалковым: как в старости выглядела красавица итальянского кино

Джину Лоллобриджиду в детстве обзывали костлявым цыпленком, но она выросла и утерла всем нос. С возрастом к девочке пришла неземная красота. Благодаря ей и своему таланту она стала главной звездой итальянского кино и, конечно же, мечтой миллионов мужчин.

После развода с Милко артистка пустилась во все тяжкие. Она планировала выйти замуж за Андрея Кончаловского, которого страстно любила. Но свадьбы не случилось, и знойная итальянка затаила на жениха страшную обиду. Режиссер умчался на съемки фильма, за что получил жестокую месть.

В ответ Джина начала встречаться с братом постановщика — Никитой Михалковым. Обе истории любви закончились. Впоследствии у знаменитости случилось еще немало интрижек. Даже в старости Лоллобриджида была хоть куда. Она жила на своей роскошной вилле в Риме и никогда не сидела без дела: фотографировала, лепила скульптуры, занималась музыкой. Пока в возрасте 95 лет не ушла из жизни.