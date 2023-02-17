Любил до самой смерти: гляньте на самую главную женщину в жизни Абдулова

Александр Абдулов по праву считался главным красавцем советского кино. Несмотря на это, его личная жизнь складывалась непросто.

Звезда экрана дважды был женат — сначала на Ирине Алферовой, после на Юлии Мешиной. Однако ни ту, ни другую нельзя назвать главной женщиной в жизни любимого многими актера.

Коллеги и близкие Абдулова отмечают, что тот был невероятно близок с известной актрисой Татьяной Пельтцер. Разумеется, из-за значительной разницы в возрасте о романтических отношениях между ними не могло быть и речи.

Александр Гавриилович называл именитую артистку «баушкой» (через «у») и любил ее до самой своей смерти. Пельтцер отвечала актеру взаимностью. Марк Захаров вспоминал, что к коллеге у нее было «особое отношение». Говорят, они понимали друг друга без слов, а если уж начинали общаться, то и водой не разольешь.

Вместе артисты играли в спектакле «Поминальная молитва». Случалось так, что Татьяна Ивановна забывала слова, и тогда Абдулов тут же приходил ей на помощь, жестами помогая вспомнить нужную реплику. «У них был контакт на очень тонком уровне», — подметил в свое время художественный руководитель «Ленкома».