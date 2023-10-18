Лысый и бородатый: после Чернобыля капитана Ларина из «Улиц разбитых фонарей» не узнать

Главной ролью в карьере Алексея Нилова стал капитан Ларин в легендарном детективном сериале «Улицы разбитых фонарей». В течение многих лет артист воплощал на экранах любимый публикой образ, а после окончания съемок режиссеры уже не видели его в других амплуа.

Нилову же хотелось разнообразить свою фильмографию. И из-за отсутствия предложений он впал в тяжелую депрессию. С горем артист справлялся только благодаря алкоголю, но его пристрастие вылилось в зависимость, с которой он не мог справиться на протяжении нескольких лет. Ухудшала состояние и служба в Чернобыле, где в юности он пристрастился к спиртному, ведь только так он мог справиться с тяжелой работой по ликвидации аварии на атомной станции.

Однако со временем Нилов принял свой творческий путь и вернулся к ролям стражей порядка. После 50 лет он начал активно сниматься: зрители могли видеть его в проекте «Пять минут тишины», «Звезды и лисы» и других.

Прошедшие годы изменили не только отношение артиста к профессии, но и его внешность. Он отрастил густую щетину и полностью обрил голову. Но поклонники все равно осыпают его комплиментами, не замечая, как постарел любимый экранный полицейский.