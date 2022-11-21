Лысина и пивной живот: злодей из «Титаника» подурнел до неузнаваемости (фото)

Билли Зейн прославился ролью Каледона Хокли в «Титанике». Он сыграл своенравного жениха Роуз и главного злодея фильма. В отличие от ДиКаприо и Уинслет, чья карьера взлетела до небес, Зейн не может похвастаться громкими достижениями.

Роль в «Титанике» по-прежнему остается его главной работой в кино. После выхода фильма Зейна обожали не меньше, чем ДиКаприо, а фанатки не давали артисту прохода. Однако сегодня в актере с трудом можно узнать того знойного красавца Хокли.

Сейчас Билли Зейн уже далеко не такой стройный парень, как раньше. Его фигура изменилась: теперь у актера появился пивной живот. Также артист полностью облысел, а от черных волос не осталось и следа.

Зейн стал сниматься в кино намного реже, чем в 1990-е и 2000-е. В свободное время он занимается живописью в стиле экспрессионизма и даже организует выставки своих картин.

Несмотря на метаморфозы во внешности, актер по-прежнему популярен у женщин. Но Зейн остается верным партнером для своей единственной. Уже больше десяти лет он живет с моделью Кэндис Нэйл, с которой воспитывает двух дочерей.