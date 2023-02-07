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Лысеющий пухляш: от вида сына Николаса Кейджа вас бросит в дрожь (фото)

7 февраля 2023 08:00
Лысеющий пухляш: от вида сына Николаса Кейджа вас бросит в дрожь (фото)

Музыканту далеко до звания секс-символа.

Николас Кейдж впервые стал отцом, когда состоял в отношениях с Кристиной Фалтон. Актриса подарила возлюбленному сына Уэстона. Звездному наследнику прочили блестящее будущее в Голливуде, но ожидание и реальность не совпали.

Уэстон не захотел быть актером и подался в рокеры. Звездный наследник стал солистом группы Eyes of Noctum и начал выглядеть, как подобает лидеру коллектива, выступающего в стиле блэк-металл. Густо накрашенные глаза, длинные и не всегда чистые волосы, а также неопрятная одежда оказались неотъемлемой частью образа первенца Кейджа.

Лысеющий пухляш: от вида сына Николаса Кейджа вас бросит в дрожь (фото)

Однако его внешний вид вызывает оторопь публики не только поэтому. Уэстон не может похвастаться подтянутым телом — год от года он становится все более пухлым. Вдобавок ко всему шевелюра 32-летнего наследника артиста начала редеть, что тоже не придает ему ни капли очарования.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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