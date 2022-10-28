Лысеет в 17 лет? Фото дочери Анджелины Джоли вызвало переполох у фанатов

Анджелина Джоли несколько месяцев назад отправила свою дочь Захару в колледж в Атланте. В течение нескольких месяцев дочь артистки прожила в дали от дома, поэтому знаменитость прилетела к ней при первой возможности. Воссоединение семьи попало в объективы папарацци, однако внимательные поклонники в первую очередь обратили внимание на внешность Захары.

Как многие заметили, 17-летняя дочь Джоли и Питта страдает от залысин. На ее голове можно заметить проблемы с волосами, которые выглядят как начало серьезной болезни.

Как отмечают поклонники, внешний вид Захары заставил их переживать о ее здоровье. Некоторые даже предложили ей как можно быстрее обратиться к специалистам. Другие же уверены, что все дело в стрессе, ведь Захара не так давно начала жить самостоятельно. И в скором времени она обязательно восстановится.

Сама знаменитость при этом никак не комментирует ситуацию. Она избегает общения с журналистами и ведет весьма закрытый образ жизни.